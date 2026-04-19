ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಖಾತೆ: ಆರೋಪ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲಕ 2003ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 259/3ನ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮಾರಿದ್ದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ತಮಗೂ ಭಾಗ ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10 ಗುಂಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ 20 ಗುಂಟೆಯನ್ನೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಉಳಿದ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆಂಚಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಲಾಗಿದೆ. ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ‘ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು’ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ನಿವೇಶನ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ, ಆಡಿಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-39-1638149083</p>