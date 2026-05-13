ಪುರಭವನ ಬಲಭಾಗ ಊನ!

ಮೈಸೂರು: ಕಲಾಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತದ ಕಲಾತೇರನ್ನು ಎಳೆದದ್ದು 'ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಪುರಭವನ'!; ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ, ರೈತ, ದಸಂಸ, ಗೋಕಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಮರ ತೀರುಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕುಸಿದರೆ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಜಾಗವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೈಸೂರಿಗರು, ಬೆವರ ಹಣದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭವನವಿದು. ಜನರ ನಿಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಏ.1, 1884ರಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಥ 142 ವರ್ಷದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>'ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ದಶಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಗ್ಗುರುತಾದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊಂಡಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು.</p>.<p>'ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಟ್ಯಾಗೋರ್ 'ದೇವಿ ಭುವನ ಮನಮೋಹಿನಿ' ಹಾಡಿದ್ದರು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೈಸೂರಿಗರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಜನರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದರು. ಸತತ 9 ದಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲಕ್ಷ್ಯ: ಹೂದೋಟದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆವರಣ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 'ಶಾಂತಿವನ' ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೌಚಾಲಯ' ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂಭಾಗ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>