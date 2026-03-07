ಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ: ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಸ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ವಿಕಾಸ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೌರ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಗವಿಕಲರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಸ್ವಯಂ ನೀವೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೌರಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಜೀವನೋಪಾಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೌರ ಯಂತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್, ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ವೀಣಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ರುಚ ಲಿಮಯೆ, ಸುಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಫಣೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಕೆ.ಆರ್.ಶಂಕರ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<h2> ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ </h2><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸಾಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಕಿರು ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಫಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಗುಡಾರ ಮತ್ತು ಸೌರಚಾಲಿತ ತಳ್ಳು ಗಾಡಿ ಛತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕವು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. </p>