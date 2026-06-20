<p>ಮೈಸೂರು: ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಾಬಾ, ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಲೇ ಟೆರೆಸ್, ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರ್ಪಲ್ ಹೇಜ್, ಅಂಬರ, ರೂಪಾ, ನಜರಾಬಾದ್ನ ಪೈವಿಸ್ತಾ, ಗುಫಾ, ಆಂಧ್ರ ರುಚುಲು, ಅರ್ಬನ್ ಡೆಕ್, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹದೇವಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೆಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 31 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 16 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕಡೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಹರ್ಷ ಬಾರ್, ಎಲನ್ ರೆಸ್ಟೋ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕಪೂರ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸದ ಕಾರಣ ಶನಿವಾರ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-39-975413870</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>