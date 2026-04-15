ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ; ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೈಸೂರು: ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ₹3,600ರಿಂದ ₹4,800ಕ್ಕೆ, ಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐಗೆ ₹3,000ದಿಂದ ₹4,200ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಎಚ್ಸಿಗಳಿಗೆ ₹2,400ರಿಂದ ₹3,000ಕ್ಕೆ, ಪಿಸಿಗಳಿಗೆ ₹1,800ರಿಂದ ₹2,400 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>