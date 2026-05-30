ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 50 ಕೋಟಿ: ಸಂಸದ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹ 50 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಮೈಸೂರು, ಹುಣಸೂರು ಹಾಗೂ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಸುಧಾರಣೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತುಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ₹ 50ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗೆ ₹ 10.75 ಕೋಟಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ₹ 6 ಕೋಟಿ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎನ್ಎಚ್–275ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ₹6 ಕೋಟಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯ್ಡುನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ₹6 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಳಿಕೆರೆ–ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ–ಗೆಜ್ಜಯ್ಯನ ವಡ್ಡರಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೆರೆ, ದಳ್ಳಾಲು, ದಳ್ಳಾಲು ಕೊಪ್ಪಲು, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ,ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಹದೇವಪುರ ಹಾಗೂಧರ್ಮಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ–ಹೊಸಪುರ–ತಿಪ್ಪೂರು–ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹7 ಕೋಟಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-39-1919758490</p>