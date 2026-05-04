546 ಮರ ಹನನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ!

ಮೈಸೂರು: ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ 546 ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದಿಕಿ ನಗರ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 275ರ ಬೆಂಗಳೂರು– ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಚತುಷ್ಪಥ ಫ್ಲೈ–ಓವರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3 ಗಂಧದ ಮರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಬೇಧಗಳ 350 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ 256 ಮರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮೈಸೂರು– ನಂಜನಗೂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಕಡಕೊಳದ ಟಿವಿಎಸ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಡಕಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ 15 ಮರಗಳು, ಕೇರಳ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ವರುಣ ವೃತ್ತ, ದುದ್ದಗೆರೆ– ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 196 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೇ 7ರ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಭವನದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಅಹವಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇ–ಮೇಲ್ rfomysore123@gmail.com ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.