ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು: ರೋಬೊಟಿಕ್‌ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 73 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೋಬೊಟಿಕ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಬೋಗಾದಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರೋಗಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಸ್ಟಿಯೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ (ಜಂಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಸ್ತಿರಜ್ಜಿನ ಸವೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು) ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸುವ 'ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್' ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡೆವು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ರೋಗಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಳೆ, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಿಯಲ್- ಟೈಮ್ 3ಡಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್ ಬಿ. ಜೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>