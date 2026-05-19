‘ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಜನಹಿತ ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ಈವರೆಗೆ ₹500 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಜನರ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು, ಶಕ್ತಿವಂತ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದರು? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 16,000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಕ್ಷರ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ₹1ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ' ಎಂದರು.

'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ– ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ?' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ