‘ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಕೃತಿ ತಿರುಚುವುದು ಅನುವಾದವಲ್ಲ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗಬಾರದು. ಯಥಾವತ್ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ ಸಹನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು’, ‘ಸಹಿತಂ ಪ್ರಕಾರ’ ಮತ್ತು ‘ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ’ದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಸುಧಾಕರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರ ‘ನಾನೂ ಕಾಫಿರ– ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಹಿಂದುತ್ವ ಕಥನ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಚಳವಳಿಗಳ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ನಡೆದಿದೆ. ಸುಧಾಕರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆ ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಬರಹಗಳ ಓದಿನ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 1955ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಸಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯದೊಡನೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜಾತಿಯ ಕೆಟ್ಟರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡವು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳೂ ಹೀಗೆ ಅವಸಾನಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆಶಯದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ದನೊ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧರ ಮೂರು ನಿಕಾಯಗಳೂ ಜಾತಿ ಆಧರಿತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಸುಧಾಕರ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ‘ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕರುಳುಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಮತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಕ್ಷರ ಸೇವೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಿದವರ ಮಧ್ಯೆ ಅಕ್ಷರ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಹೇಶ್ಚಂದ್ರ ಗುರು, ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ, ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್ ಅಂಥವರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬೈಯ್ಯುವುದನ್ನೇ ಖಯಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಾ.ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಮೀಸಲಾತಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದರು. ಜಾತೀಯತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅಳಿಯಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು. ಅಭಿಜಿತ್, ಅನುಪಮಾ, ದಿವ್ಯಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-39-1367636707</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>