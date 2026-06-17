‘ಅನ್ನ’ದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಆಘಾತ: ಸಾಹಿನ್ ಮೃತ್ಯು

<p><em>ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹಲು ತನ್ನೂರಿನಿಂದ 2,700 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾಹಿನ್ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಬಡವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆತ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಆರೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲಿ ಊರಿನ ನಿವಾಸಿ. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಮ್ಮನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು, ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್ ಡೆನ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ‘ಮಾರಾ’ ರೆಸ್ಟೋ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗಷ್ಟೇ ಓದು ಮುಗಿಸಿ, ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ, ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಹಿನ್, ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರದ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಆತನ ಅಕ್ಕ ಅನಾಮಿಕಾ ಮುಖ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಒದ್ದೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟುಂಬವೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳದವರಾದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಚಂಡೀಗಢದ ಕುದ್ಧಾ ಲಾಹೋರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಕೇಸಿ ಚಂಡೀಗಢದ ಡಾಬಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದರು.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಲು ಬಂದು ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಈ ಯುವಕರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-39-911360793</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>