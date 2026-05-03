ಮೈಸೂರು: ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸಕಾಲ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ 'ದಾಖಲೆ' ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಗೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು, ಜನನ-ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಜಾತಿ/ಆದಾಯ, ಪಹಣಿ, ಪರವಾನಗಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ಇ-ನಾಗರಿಕ, ಪಡಿತರ, ಆರ್ಟಿಸಿ) ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೇವಾಸಿಂಧು' ಮೂಲಕ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಶೇ 78.74ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶೇ 98.34ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1,20,456 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1,18,456 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವಿಲೇ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9,937 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಾಡಿರುವ 'ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ' ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು: ಜಿಲ್ಲಾ ಸಕಾಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಶಿವರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕಾಲ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇಲಾಖಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರಕಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ತವರಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯು 'ಸಕಾಲ ವಿಲೇವಾರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 20, 28, 29ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. 'ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>