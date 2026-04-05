ಸಖಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಸಖಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಸಖಿ ಸಂಭ್ರಮ'– ವಿಶ್ವಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿಯರಾದ ಮಂಗಳಾ ಮುದ್ದುಮಾದಪ್ಪ, ಡಾ.ಕೆ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಕೆರೋಡಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ಹೇಮಮಾಲಾ, ವಾಣಿಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಪದ್ಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಂದಿನಿ ರಂಗನಾಥ್, ಲತಾ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಖಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಘುರಾಂ ವಾಜಪೇಯಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಾರಾಂ ಭಟ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಜನಪದ ಗೀತ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ, ವಿಜಯನಗರದ ಎವಿಎಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವು.

ದೇಸಿ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ರಾಜಾರಾಂ, ಸ್ನೇಹಾ ಇನಾಂಧಾರ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ