‘ಅರಳಿ ಮರ ಕಡಿಯದಿರಿ’

ಸರಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 80ರ ದಶಕದ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಮರವನ್ನು ದೈವತ್ವದ ಮನೋಭಾವ ದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಊರಿನ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕೆಡವಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಗೌಡ ಜಿನ್ನಚಂದ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಂದು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಬಾರದು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮರದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬಹುದು. ಮರ ಕಡಿಯದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗು ವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಹೇಂದ್ರ, ವೀರೇಂದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>