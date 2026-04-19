ಕುರ್ಣೇಗಾಲ: ಪತಿ ಕೊಲೆ; ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ಬಂಧನ

<p>ಸರಗೂರು: ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹಾಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆ ಎಂದು ತೆರಳಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಜವರಪ್ಪ ಎಂಬವರನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ (32), ಜವರಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣೇಗಾಲದ ಅಮೃತಾ ಜವರಪ್ಪ(26) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪತಿ ಜವರಪ್ಪ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವಿವರ: ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜವನರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತಾಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜವರಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದು, ಪತಿ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಜವರಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ: ಆರೋಪಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರಗೂರು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಕಿರಣ್.ಆರ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾಯಕ, ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಮದ್, ಶಿವರಾಜು.ಎಂ,ಎಸ್, ಶೋಭ.ಎಂ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ, ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮನಾಯಕ, ಮಲಿಯಪ್ಪ, ಕಚೇರಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-38-70558700</p>