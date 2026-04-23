‘ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಏಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲ’

ಮೈಸೂರು: 'ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಜಾರ, ಭೋವಿ, ಕೊರಚ, ಕೊರಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಏಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಂಜಾರ ಯುವಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಮಗ್ರ ಜಾತಿಗಣತಿ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ರವಿನಾಯ್ಕ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್, ಲಿಂಗಾನಾಯ್ಕ್ ಇದ್ದರು.