‘ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ‘

ಮೈಸೂರು: 'ಹಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನ ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೆಹುಂಡಿ ಬಳಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಮೇ 7ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಶಕ್ತರು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲದ 20 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಊಟ, ವಸತಿ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ದಾನಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮಮದಾಪುರ, ಶಿವಲಿಂಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>