ಮೇ 9ರಂದು ‘ಶತಮಾನ ರಾಸ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇ 9ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಶತಮಾನ ರಾಸ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಅಹಲ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ವಾರಣಸಿ ಐಜಿಎನ್ಸಿಎ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಶಂಕರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ವಿದ್ವಾನ್ ರಾ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಎಸ್ವಿವೈಎಂ ಸಿಇಒ ಸವಿತಾ ಸುಲುಗೋಡು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗೋ.ಮಧುಸೂದನ, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂರಿ’, ಕಲಾವಿದರಾದ ವಸುಂಧರಾ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಆನೂರು ಅನಂತಶರ್ಮ, ಡಾ.ಗ್ವಿಡೊ ಜಾಂಡರಿಗೊ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಮರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>5.30ರಿಂದ 6.15ರವರೆಗೆ ರಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕೃತಿಗಳ ಗೋಷ್ಠಿ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಅವರ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾ’ ಹಾಗೂ ರಾ.ಸ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ– ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ’ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-39-892068940</p>