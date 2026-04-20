‘ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮ ಸಲ್ಲದು’

ಮೈಸೂರು: 'ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ. ಹರೀಶ್ಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನ ಎದುರಿನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪವಿರುವ ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ 6 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪ, ರಾಮತಾರಕ ಹೋಮ ಪೂರ್ಣಹುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ರಾಮಮಂದಿರ ಇರಲಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ರಾಮಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದು, ಭರತಖಂಡದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾದಿಮಠವು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸತ್ಯಾಧ್ಯಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್ ವಿವಿಧ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ದಿವಾನ ಶಶಿಧರಾಚಾರ್ಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ,ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡುರಂಗಾಚಾರ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಜೀವ್, ಎನ್.ಎಂ.ನವೀನ್ಕುಮಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಣೈ, ಮಹೇಶ್ಕಾಮತ್, ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ, ವಿಕ್ರಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ, ಅಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-39-1519703799