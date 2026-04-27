ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ: ಮೇ 1ರಂದು ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ಡಿ.ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 1ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನವಯಾನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೊನಾಸ್ಟರಿಯ ಬಿಕ್ಕು ಬೋಧಿಧಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸುವರು. ಬೋಧಿವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ಬುದ್ಧ, ಧಮ್ಮ, ಸಂಘ ವಂದನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಬುದ್ಧರ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಶಿವರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಮಹಾದೇವ, ಆರ್.ನಟರಾಜು, ಎಂ.ಸಾವಕಯ್ಯ, ಡಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>