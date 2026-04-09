ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ‘ತೇಜಸ್ವಿ’ ವಿಚಾರ ಹೂರಣ!

ಮೈಸೂರು: ಹೂಟಗಳ್ಳಿಯ ಒಡನಾಡಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಹೂರಣದ ಸವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅವರು ಹಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ವರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿನಗರದ ವಧು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ನಂತರ 'ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಚಿಂತನೆ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿ: 'ಜಾತಿ– ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಬ್ಜರಾಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬರೆದಂತೆಯೇ ಬದುಕಿದರು. ಮಂತ್ರ– ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಳ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ಸಮಾಜ ಹೋಗಿ, ಜಾತಿ– ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆಯೊಡೆದು ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತೇಜಸ್ವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ಕೃತಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಮಂದಣ್ಣ, ಕರ್ವಾಲೊ, ಮುಸ್ತಫಾ, ಪ್ಯಾರ, ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿ 'ಕಿವಿ' ನಮ್ಮ ಬಂಧುವೆನ್ನುವಷ್ಟು ಆಪ್ತ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕುವೆಂಪು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಕಾಡು ಊಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕುವೆಂಪು– ತೇಜಸ್ವಿ ತಂದೆ– ಮಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ದೈತ್ಯರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಪರಶುರಾಮ್, ಪ್ರೊ.ಯಮುನಾ, ಪ್ರೊ.ಲತಾ ಕೆ.ಬಿದ್ದಪ್ಪ, ರತಿರಾವ್, ಶಶಿಕಲಾ, ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>