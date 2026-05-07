ಮೈಸೂರು ಸಿತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ 9ರಂದು

<p>ಮೈಸೂರು: ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಲಾ ಸಂವಹನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 9ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಮೈಸೂರು ಸಿತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ ಖ್ಯಾತ ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ್ ಕಲಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃತಾತ್ಮಾನಂದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಎಚ್.ಆರ್. ಲೀಲಾವತಿ, ಎಂ.ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಣೈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು’ ಎಂದು ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಗಾಯನ, ಸಿತಾರ್ ಸಮೂಹ ವಾದನವಾದ ಸಿತಾರ್ ಸಿಂಚನ, ಉಸ್ತಾದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ರಿಂದ ಸಿತಾರ್ ವಾದನ, ಸಾಥ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಶಭಾನ ಮೈಸೂರು, ಸಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-38-426441363</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>