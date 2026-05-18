ಪದವಿ ಜೊತೆ ಕೌಶಲವೂ ಬೇಕು: ಲಿಂಗರಾಜು

ಮೈಸೂರು: 'ಕೌಶಲವೇ ನಾಳಿನ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪದವಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲವೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬವೂ, ಸಮಾಜವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಟಿಐನ ಗಂಗಾಧರ ವೈವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಶಿವಣ್ಣ ಪಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂ.ಕಾಂ. ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿರಂಜನ ಬಾಬು ಎಚ್.ಎಸ್., ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಮುತ್ತುರಾಜ ಎಸ್., ಶ್ರುತಿ ಬಿ. ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಕೆ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>