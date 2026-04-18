ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದಿನಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಸೇವಾ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏ.18, 19ರಂದು ನಗರದ ಗೋಕುಲಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಂ.ಪಿ.ವರ್ಷ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಐಜಿಪಿ ಅರ್ಕೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಪ್ರೊ.ಅಬ್ರಹಾಂ ಕರಿಕ್ಕಮ್, ಸಿ.ಎನ್.ರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿರಿರುವರು' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ,ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳಗಳಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಶಾಂತಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಬೋಲಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮನೋನ್ಮಣಿ, ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್, ಜಿ.ಸಿ.ವೀರರಾಜೇ ಅರಸ್, ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-39-1516518193</p>