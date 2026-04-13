ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ‘ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ಸವ’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 'ನಿರೀಕ್ಷೆ' ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಅಂಗವಾಗಿ 'ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ಸವ' ನಡೆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ದೀನಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ದೇವರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕರುಣೆಯಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸವೀನ ನಂಜಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್,ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>