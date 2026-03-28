ಮೈಸೂರು | ಭಜನೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರಿವು: ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್‌

ಮೈಸೂರು: 'ಭಜನೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರತ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದರು.

ಮಹಾರತ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಎಂ. ಮಹಾಲಿಂಗು, 'ಭಜನೆ, ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕತೆಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಹಂಸಿನಿ ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಹಾರತ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೂಪಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.