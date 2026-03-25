‘ಹಾಡು ಆಟ ಆಡು’ ಶಿಬಿರ 5ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ನೇಪಥ್ಯ ರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಿಂದ ಮೇ 9ರವರೆಗೆ 'ಹಾಡು ಆಟ ಆಡು' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>6ರಿಂದ 16ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಹಾಡು, ರಂಗಭೂಮಿ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮೌಲ್ಯ, ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ, ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಇರಲಿವೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ. 9341669293, 9880817153 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರ್ಗವಿ, ಸಾಗರ್, ಗೌತಮ್ ವಿರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>