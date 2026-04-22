ಮೈಸೂರು | ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ: ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಮೈಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07033 ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್–ಮೈಸೂರು ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಮೊದಲು ಏ.20ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಏ.24 ಮತ್ತು 27ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೋಡಿ ಸೇವೆಯಾದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07034 ಮೈಸೂರು–ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಈ ಹಿಂದೆ ಏ.21ರಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏ. 25 ಮತ್ತು 28ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07043 ಹೈದರಾಬಾದ್–ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಮೊದಲು ಏ.23ರವರೆಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಏ.30ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07044 ಬೆಳಗಾವಿ–ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಮೊದಲು ಏ.24ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು– ಬೀದರ್ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06539 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು, ಮೊದಲು ಏ.26ರವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೇ 3 ಮತ್ತು 8ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06540 ಬೀದರ್– ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೊದಲು ಏ.27ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೇ 4 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.