ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ಮೌಢ್ಯ ತೊರೆಯಿರಿ: ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಬುದ್ಧ, ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ಅಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮೌಢ್ಯ’ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಿಘಟನೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ವಿಪಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅಹಿಂದ ಜವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂತೋಷ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೋಧಿರತ್ನ ಬಂತೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಕಯ್ಯ, ಸಿ.ಮರಿಮಾಧು, ಶಿವಬಸವಯ್ಯ, ಎಚ್.ಶಿವಯ್ಯ, ಕೆಂಪಯ್ಯ, ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವರ್ಷಿಣಿ, ಜಿ.ಸೃಜನ್, ಹರ್ಷ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಸುಮಾ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-39-1068880096</p>