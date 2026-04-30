ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ

ಮೈಸೂರು: 'ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 200 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 150 ಟನ್ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಐಐ ಭಾರತೀಯ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಜಿಬಿಸಿ) ಮೈಸೂರು ಘಟಕವು ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾಲುದಾರರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಗರಿಕರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್ಜಿಎ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉದ್ಯಮ, ದಾನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಡಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಐಜಿಬಿಸಿ ಕೂಡ ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉತ್ಸವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಶ್ರೀರಾಮ್, ವಿನೋದ್ ಮರೋಳಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>