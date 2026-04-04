‘ಗಣತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ: ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ’

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೇಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 9 ದಿನಗಳ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿ.ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ತರಬೇತಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಗಣತಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಮನೆಯವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಗಣತಿದಾರರು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ. ತರಬೇತಿಯು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ್ಯೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಒಂದೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ 3 ದಿನಗಳಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಡಿಪಿಒ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಬಿಆರ್ಸಿ ನಾಗೇಶ್, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್, ನಿತಿನ್, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಎನ್. ಜವರಯ್ಯ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸುನೀಲ್ ಜಸ್ಟೀನ್, ಮುರಳೀಧರ್, ಚಲುವರಾಜು, ಚಂದ್ರು, ದೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-38-2026002945</p>