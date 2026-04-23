ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಹಳ್ಳಿಯ ಹೊರವಲದಲ್ಲಿರುವ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸೋಮವಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಚೌಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, , ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಅಪಾರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶನೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರವಾದಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ವಿನಯ್, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ರಾಜೇಶ್, ಬಾಲಣ್ಣ, ಕಿರಣ್, ಆಲಗೂಡು ಮಹೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಚೌಹಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-38-1561970557</p>