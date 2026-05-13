15ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: 66/11 ಕೆ.ವಿ ತುಂಬಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇ 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಬನ್ನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಹರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರದೇಶಗಳು: 11 ಕೆ.ವಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಐಪಿ, ತುಂಬಲ ಐಪಿ, ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಐಪಿ, ಅಗಸ್ತ್ರಪುರ ಐಪಿ, ಕುಪ್ಯಾಗೇಟ್ ಐಪಿ, ಕಂಬದರಾಮ ಐಪಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಐಪಿ, 11 ಕೆ.ವಿ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಎನ್ಜೆವೈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಐಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಗ್ರಾಮಗಳು.ತುಂಬಲ ಕೇಂದ್ರ: ತುಂಬಲ, ಕುಪ್ಯಾ, ಅಗಸ್ಯಾಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಭಟ್ಟಳಿಗೆಹುಂಡಿ, ನಿಂಗೇಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಮುತ್ತತ್ತಿ, ರಾಮನಾಥಪುರದ ಹುಂಡಿ.

66/11 ಕೆ.ವಿ. ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಕೇಂದ್ರ: ಸೋಮನಾಥಪುರ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ, ಜಗಜೀವನಗ್ರಾಮ, ತಮ್ಮಡಿಪುರ, ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಪುರ, ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ