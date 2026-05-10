ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಮೇ 15ರಿಂದ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

<p><strong>ತಿ.ನರಸೀಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಬಳ್ಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 15 ಮತ್ತು 16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜಯಂತಿ ಬಾದಮಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಮೇ 15ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅನ್ನೋದಕ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ , ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಸಾಧನ, ರಕ್ಷಪೂಜೆ, ರಕ್ಷಬಂಧನ, ದೇವತ ಆರಾಧನೆ, ವಾಸ್ತುಹೋಮ, ವಾಸ್ತುಬಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 16ರಂದು ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ , ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವತ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಧಾನ ಜೇಷ್ಠಾ ದೇವತ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವತ ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವ ಆರಾಧನ, ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಹುತಿ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ , ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ನೈವೇದ್ಯ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬದನಾಳು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತ ಮಂಡಲಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್(8618185926) ಹಾಗೂ ವೇದಾವತಿ (7892852705) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>