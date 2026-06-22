<p>ಮೈಸೂರು: ತನಿಷ್ಕಾ ಕಾಲಭೈರವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ‘ಎಲ್ಐಸಿ ಕಪ್’ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 15 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಎಂ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ 11-9, 10-12, 12-10, 11-9 ಸೆಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕಾ 12-10, 11-8, 11-3 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಿಹಿಕಾ ಉಡುಪ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ: ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಚೇತ್ ಧರೇಣ್ಣವರ್ 11-8, 11-7, 11-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಶಾರ್ವಿಲ್ ಕರಂಬೇಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂತೋಷ್ 11-8, 11-7, 6-11, 6-11, 11-6ರಿಂದ ವಿಭಾ ತಾವಕರಿ ವಿರುದ್ಧ ರೋಮಾಂಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ: ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೌದ್ಗಲ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಆರ್ಯನ್ ಮೆನನ್ ವಿರುದ್ಧ 5-11, 11-5, 11-7, 11-5 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಾ ಹೆಗಡೆ 11-5, 11-8, 9-11, 11-7ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ವಿ ಅರವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-44-269673748</p>