ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಬೆಳಿಗ್ಗ ಬೇಗ್ನೆ ಬಂದ್ರು ಕಾಯದೇ ಆಯ್ತದೆ. ಜನನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಕಾಸೇನೂ ತಗಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಗ್ಬೇಗ್ನೆ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ’</p>.<p>ಜ್ವರದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳಗಲಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ.</p>.<p>‘ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಬಿ.ಪಿ, ಶುಗರ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲ ₹ 50ರಿಂದ ₹ 100 ತಗೊತಾರೆ. ಔಷಧ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರದ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತಗತೀವೀ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಔಷಧ ಕೊರತೆ: ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಔಷಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಔಷಧ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ, ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಔಷಧವಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 16 ವೈದ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ ಐವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ 900ಕ್ಕೂ ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟೇ ಇದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>9 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸಂದಣಿ: ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು, ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಸಿಕ್ಕರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟಷ್ಟೇ ಖಾಲಿಯಿದ್ದವು. ಜಿಯೊ ಲೋಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ, ಒಳರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುವ ವೈದ್ಯರು 9.30ರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಣೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-39-1388107955</p>