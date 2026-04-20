ಟೆಕಿ ಹತ್ಯೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶೋಧ

ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೆಕಿ ಬಿ.ವಿ.ನಿಶಾಂತ್ (33) ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಕಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಕುಲಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಾರಾಂತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಂತರ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, 'ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಸಮರ್ಥ್ ಸ್ನೇಹಿತ' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಕುಲುಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 'ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೆ ಕೈ ಕುಲುಕುತ್ತೀಯಾ' ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ನಿಶಾಂತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೂ ಹೊಯ್ಕೈ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಕಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>