‘ರಂಗಭೂಮಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೀವನದ ಪಾಠ’

ಮೈಸೂರು: 'ರಂಗಭೂಮಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರಗಳು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಟನ ಮೈಸೂರು ಬಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ರಜಾ–ಮಜಾ' ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಟನೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಯು ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಶ್ರಮ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಟನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಟನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, 'ರಜಾ–ಮಜಾವು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಯವು ಧ್ಯಾನದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೇಘ ಸಮೀರ ಹಾಗೂ ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ವರ್ಮ ಅವರಿಗೆ 'ನಟನ ಪುರಸ್ಕಾರ 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಟಿ ನಯನಾ, ಬಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ನಟನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ ಬಾಬು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>