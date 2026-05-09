ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ 12ಕ್ಕೆ

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಚಿದ್ರಾವಳ್ಳಿ 66/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ 11 ಕೆ.ವಿ. ಎನ್ಜೆವೈ ಮಾರ್ಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೇ 12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>11ಕೆ.ವಿ. ಮುನೇಶ್ವರ ಐಪಿ, ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಐಪಿ, ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಪುರ ಐಪಿ, ಕೋಣಗಳ್ಳಿ ಐಪಿ, ನರೀಪುರ ಐಪಿ, ಎಂ.ಎಲ್ ಹುಂಡಿ ಐಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಿ ಹುಂಡಿ ಐಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಾಗಲಿದೆ. ಚಿದರವಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಪುರ, ಕೆಂಪನಪುರ, ಬೋಳೆಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಚಿಮಿಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಣಿ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು, ಸೀಗೋಡಿಪುರ, ಹಳೇನರೀಪುರ, ಹೊಸನರೀಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು, ಕಾರ್ಗಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲುಮೊಳೆ, ಮುಡುಕನಪುರ, ಚಿಟಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬನ್ನೂರು ಸೆಸ್ಕ್ ಎಇಇ ಹರ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-38-58472400</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>