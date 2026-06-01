ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ತಿ.ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ತಿ.ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಬಸವಟ್ಟಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪುವ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹೊಂಡಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಡಾಂಬರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೂಗೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>