‘ಮೈಸೂರು ಟು ಲಂಡನ್‌’ ಬೈಕ್‌ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು

ಮೈಸೂರು: 'ಮೈಸೂರು ಟು ಲಂಡನ್' ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಬೈಕ್ ಫ್ಯಾಷನಿಸ್ಟ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನಂತ ಭಗವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್' ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಟಿಎಂ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 60ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಚೀನಾ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಯೂರೋಪಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ನಗರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶರತ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು, ಅಶ್ವಿನ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಕಾಂತುರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>