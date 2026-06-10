ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ವರದಾನ - ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><em>ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಚ್ಚಿತ್</em></p>.<p>ಹುಣಸೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಜೀನಿಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯುವ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತಂಬಾಕಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 26-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 56 ದಶಲಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ: ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ 764 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 55 ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ರೈತರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ತಂಬಾಕು ಬಳೆಸಲು ಸಹಕಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಸಸಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 50 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 4 ಚೀಲ, ಡಿಎಪಿ 2 ಚೀಲ, ಎಸ್ಒಪಿ 5 ಬ್ಯಾಗ್ನಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಗಿಡಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೊಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿದ ಬಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ರೈತರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕು ಪಡೆಯಬಹುದು. 10 ಬಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಸಸಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವರು.</p>.<p>ವಾತಾವರಣ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ರೋಗ, ಕರಿಕಡ್ಡಿ ರೋಗ, ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ವೇಲಂ ಪ್ರೈಮ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 100 ಎಂ.ಎಲ್. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ರಿಡೊಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಔಷಧಿ 250 ಗ್ರಾಂ, ಗ್ಲೋ ಇಟ್ 100 ಮಿ.ಲೀ. ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಕರಿ ಕಡ್ಡಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 400 ಗ್ರಾಂ ಕೋಸೈಡ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-38-1399386403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>