‘ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ದರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಾರುಕೋಲು ಹಾಗೂ ಪೊರಕೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದರವನ್ನೇ ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 1 ಕೆಜಿ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 150 ರಿಂದ 190 ನೀಡಿದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಿನ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿದಾರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಐಟಿಸಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೊಡನೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ವಂಚಿಸಿದರು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-39-493586031