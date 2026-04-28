‘ತಂಬಾಕುಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು; ಜನರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: 'ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲು' ಎಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ(ಬಿಎಚ್ಐಓ) ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಧೂಮಪಾನ ಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮೈಸೂರು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕುಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಕಠಿಣ ಜಾರಿ, ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೇ ಕೀಲಿಕೈ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಂಜು ಕಿರಣ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹದೇವ್, ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಲೈಕ್ ಎ.ಖಾನ್, ರಾಜೀವ ಸಿ.ಜೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಿಎಚ್ಐಒ ಸಿಒಒ ಗೌತಮ್ ಧಮೇರ್ಲಾ, ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಹುಲ್ ನಂದನ್, ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್., ಐಎಚ್ಡಿಯುಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್. ಮಧು, ವಿಕಿರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುತ್ತಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.