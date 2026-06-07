‘ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಉದ್ಯಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಜಿಸಿಎಸಿ) ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾರ್ಟ್ 26’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ‘ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ’ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಸಾದ್’ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಯಿತು. ಕೆಲ ಯೋಜನೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾದ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ದುರಂತ, ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಕ್ರಂ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ಕಾರವು ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮದ ಪ್ರಚಾರ, ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹೇಳುವುದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್, ‘ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಸ್ವಪ್ನಾ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂವಾದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮೈಸೂರು ಫಿಲಂ ಸಿಟಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಆಯೋಜಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎ.ಜಯಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-39-493997519</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>