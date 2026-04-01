ಮೈಸೂರು | ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪ ಅನುಕೂಲವೋ.. ತೊಂದರೆಯೋ...: ಪೊಲೀಸರ ಸಮರ್ಥನೆ–ಜನರ ವಿರೋಧ

ಮೈಸೂರು: 'ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು' ಎಂಬ ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮಾಡಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 53 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿದ್ದವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈಗ ವಿವಿಧೆಡೆ 49 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಕೃತಕ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ.

ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಂಜುಮಳಿಗೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 9 ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿವೆ. ಇದು 2.63 ಕಿ.ಮೀ.ಯ ನೇರ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ 7–8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 150– 200 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾದಿ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು.

ಶೃಂಗಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಸಲೀಸಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಕಂಡರೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಸೆಕೆಂಡಿನಿಂದ 130 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.

ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಕಿರಿದಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಕಾಯುವಿಕೆಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ಬಳಿಯ ಏಕಲವ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಘಟಕದ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯೂ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಸಹಿತ, ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಉರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಗತ್ಯ. 2004ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 17 ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿಗೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಈಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.

ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೆ 'ಝಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ' ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಂತು ನಿಜ. ಹೀಗಾಗಿ 'ವಾಹನ ಓಡಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಬಳಸ