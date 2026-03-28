<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p><p>'ಜನರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲೆಂದೇ ಯಾರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮೈಸೂರಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>'ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>