ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಖಂಡನೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ‘ಅಕ್ವಾ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಡಾ.ಎನ್.ವಾಸಯ್ಯ ಅವರ ‘ಅಕ್ವಾ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಣತಿ, ‘ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಹಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಎನ್. ವಾಸಯ್ಯ ‘ಅಕ್ವಾ ಎಂಬುದು ಸಮುದಾಯದೊಳಗಿನವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ. ತಾನು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಶಿವರಾಮು, ಅಪ್ಸರಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-39-218793649</p>