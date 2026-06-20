ಮೈಸೂರು| ‘ನಮ್ಮರ’ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ: 1,21,789 ಮರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲು

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ‘ನಮ್ಮರ’ ಮರ ಗಣತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,21,789 ಮರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮರಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಸಂಶೋಧನೆ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಅಂದಾಜು, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ತ್ರಿಷಿಕಾಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ನೃತೃತ್ವದ ಭೇರುಂಡ ಫೌಂಡೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮರ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಮಂಗಳೂರಿನ ‘ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್’ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ‘ಎಎಂಎಆರ್ಎ’ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೈದ್ಯರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೇರಿದಂತೆ 520 ಮಂದಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಲ್ಲಿ–ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಜಿಪಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಳತೆ ಮಾಹಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳ ಒಟ್ಟು 21 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>