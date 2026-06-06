<p>ಮೈಸೂರು: ಜೆಸಿಇ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ, ಆರ್ಎಲ್ಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ತಂಡದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎನ್ಜಿಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಲ್ಎಚ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಸ್ವತಿ, ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ (ನಿ) ಒಂಬತ್ಕೆರೆ, ಜಾವೀದ್ ನಯೀಮ್, ಎನ್.ಎಸ್ ರಂಗರಾಜು, ಕಾಳಚನ್ನೇಗೌಡ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ನಬೀಜಾನ್, ಸರಸ್ವತಿ, ರವಿ ಬಳೆ, ಲೋಲ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಬಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್, ಗಂಟಯ್ಯ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಲೀಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಲೀಲಾ ವೆಂಕಟೇಶ, ಅಂಜನಾ, ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ, ಸುಧೀರ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಬಂಗಾರ ನಾಯಕ, ಚೇತನ್, ಪ್ರಭಾ, ಶೋಭಾ, ಭಾಗ್ಯ, ಶೈಲಜೇಶ್, ಗಣೇಶ್, ಇಂದಿರಾ, ಸುಶೀಲಾ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಚೇತನ್, ಸಾರಾ ಮಿಶ್ರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್, ಚರಣ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-39-327618596</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>